Osimhen alla Juventus? Non impossibile: l’arrivo del nigeriano legato alla partenza di Vlahovic

Il possibile trasferimento del nigeriano Osimhen alla Juventus dipende da un addio chiave: Vlahovic il principale indiziato.

Le strade del mercato calcistico sono sempre imprevedibili e, con la partenza di Victor Osimhen verso il Galatasaray, le speculazioni sul suo possibile approdo alla Juventus tornano a farsi vive. Secondo quanto riportato dalla RAI, l’ipotesi di vedere l’attaccante nigeriano indossare la maglia bianconera non è poi così remota, ma comporta un incastro complesso, legato principalmente alle attuali dinamiche salariali della Juve.

Attualmente, Dusan Vlahovic, con un ingaggio netto di 12 milioni di euro all’anno (23 lordi), è uno dei giocatori più pagati della rosa, ma le sue prestazioni non stanno rispettando le aspettative. Questo scenario rende inevitabile un addio del serbo per far spazio a un investimento significativo su Osimhen, il cui stipendio, pur essendo elevato, è comunque inferiore a quello di Vlahovic.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fissato una clausola per le cessioni all’estero, ma non per quelle in Italia, rendendo il quadro ancora più complesso. Se la Juventus decidesse di investire su Osimhen, dovrebbe prima piazzare i propri esuberi, con Vlahovic che rimane al centro di questa strategia. Tuttavia, altre cessioni, come quella di Mbangula dalla Next Gen, potrebbero generare plusvalenze utili per finanziare l’operazione.

La Juventus, inoltre, beneficia della prospettiva di entrate significative dai tornei europei, come la Champions League e il Mondiale per Club FIFA, che potrebbero dare una mano al bilancio.