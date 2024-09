Parlato: “Caprile si è emozionato nel debuttare all’Allianz Stadium. E’ più bravo con i piedi rispetto a Meret”

Il giornalista analizza l’infortunio di Meret e le aspettative su Raspadori, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

Con l’infortunio di Alex Meret, il Napoli si prepara alla sfida contro il Palermo in Coppa Italia. Il portiere titolare degli azzurri dovrà saltare le prossime partite, e Manuel Parlato, noto giornalista sportivo, ha espresso le sue opinioni sull’imminente debutto di Elia Caprile durante un intervento ai microfoni di Radio Goal.

“Meret rientrerà dopo la sosta, ma ogni infortunio ha i suoi tempi di recupero”, ha affermato Parlato. La situazione potrebbe mettere alla prova le capacità del giovane Caprile, chiamato a difendere la porta del Napoli in una fase così delicata della stagione.

Parlato ha poi elogiato Caprile: “ i è emozionato nel debuttare all’Allianz Stadium. Conosciamo questo portiere, ma difendere la porta del Napoli è complicato. Penso sia stato molto bravo a giocare coi piedi, ma dobbiamo valutarlo tra i pali. Tra lui e Meret quello più bravo coi piedi è Caprile, ma Meret ha dimostrato quanto sia importante per il Napoli”, ha aggiunto.

In vista della sfida contro il Palermo, il giornalista ha anticipato alcune scelte tattiche: “Mi aspetto un turn over, ma credo che Raspadori parta dall’inizio.” Il talento di Raspadori potrebbe rivelarsi decisivo per il Napoli, che mira a ottenere risultati positivi in Coppa Italia.