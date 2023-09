GAZZETTA – Osimhen non ha chiesto scusa: ambiente non sereno e rinnovo in bilico

Il calciatore Victor Osimhen non avrebbe ancora chiesto scusa all’allenatore del Napoli Garcia dopo quanto accaduto a Bologna.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per scendere in campo in vista della delicata sfida con l’Udinese, gara valida per la sesta giornata di Serie A in programma questa sera alle ore 20.45 al Maradona. Nonostante l’entusiasmo per la partita, il clima nell’ambiente partenopeo è tutto tranne che sereno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Osimhen non avrebbe ancora chiesto scusa all’allenatore Rudi Garcia dopo l’accalorata discussione avvenuta durante l’ultima partita a Bologna. Un fatto che potrebbe complicare ulteriormente le già intricate trattative per il rinnovo del contratto del giocatore.

Il caso di Osimhen e Garcia

Nell’ultima sfida andata in scena a Bologna, Victor Osimhen è finito nel bel mezzo della polemica dopo le sue plateali proteste nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia. Nonostante si sia chiarito con il tecnico e i compagni nel corso della settimana, il calciatore nigeriano non ha ancora formulato una richiesta di scuse formali per il suo comportamento.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Osimhen sembra essere contrariato per la situazione attuale. Un episodio che ha potenzialmente gettato un’ombra sulle trattative per il rinnovo del suo contratto, che erano già state oggetto di attenzione mediatica sin dall’inizio. La lunga telenovela delle trattative, iniziate tra le Alpi trentine e proseguite sugli Appennini abruzzesi, sembra ora essere ulteriormente complicata da questo ‘incidente’.

Osimhen e il rinnovo di contratto

La situazione attuale lascia intravedere una possibile rottura nelle trattative per il rinnovo del contratto di Osimhen con il Napoli. Sebbene non si possa dare nulla per certo, sembra che la strada per il rinnovo sia ora più tortuosa che mai. La palla è ora nel campo della dirigenza del Napoli, che dovrà gestire con attenzione questa delicata situazione, bilanciando le aspirazioni del calciatore e le esigenze della squadra. Ecco quanto si legge sulla Gazzetta:

“Victor, che lunedì si è chiarito con Garcia e i compagni, ma non ha chiesto scusa sul suo gesto di domenica a Bologna, è contrariato da quanto sta succedendo. E ammesso che ci fossero ancora margini per firmare un rinnovo di contratto – dopo la telenovela-trattativa cominciata sulle alpi trentine e continuate sugli appennini abruzzesi -, adesso tutto si complica maledettamente. Si rischia la rottura”.