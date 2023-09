Osimhen? Ecco perché Napoli non rischia nulla: il parere dell’esperto

L’avvocato Grassani parla dell’indagine della magistratura sul caso Osimhen per il quale il Napoli non rischia nulla anche dal punto di vista sportivo.

CALCIO NAPOLI. Sulla vicenda dell’iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati per il trasferimento di Osimhen, è intervenuto Mattia Grassani, storico legale del Napoli. L’avvocato ha tranquillizzato l’ambiente partenopeo: “Il club è serenissimo. Non esiste una nuova indagine, i pm di Napoli avevano già aperto un fascicolo tempo fa”.

Grassani ha spiegato che l’accusa di dichiarazione fraudolenta è già stata archiviata. Rimarrebbe solo il falso in bilancio, passato per competenza ai pm di Roma. Ma la questione Osimhen nulla c’entra con il caso Juventus secondo il legale.

Grassani ha ricordato anche un precedente che può fare giurisprudenza: “Il Bologna è stato prosciolto dall’accusa di falso in bilancio per il trasferimento di Orsolini dalla Juve. Lo stesso può accadere per il Napoli“.

Sul fronte sportivo, poi, club e De Laurentiis sono già stati assolti da tribunale federale e corte d’appello Figc. Perciò, per Grassani, la vicenda Osimhen non comporta rischi: “A livello sportivo gli effetti saranno pari a zero“.

Insomma, secondo il legale napoletano non c’è motivo di temere scossoni. Le indagini sono ancora alle prime battute e il Napoli è fiducioso che si possa arrivare rapidamente all’archiviazione, come già accaduto sul fronte della giustizia sportiva.