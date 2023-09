Osimhen: “La cosa che conta per me è la squadra. Posso giocare anche nel 4-4-2”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha concesso un’intervista esclusiva al portale nigeriano Pulse Sports.

Victor Osimhen, bomber del Napoli, ha concesso un’intervista esclusiva al portale nigeriano Pulse Sports, in cui ha condiviso il suo pensiero sulla tattica di gioco e l’importanza della squadra. Osimhen ha dichiarato:

“Per quanto mi riguarda, non mi importa con chi faccio coppia in attacco. Abbiamo dei calciatori fantastici come Boniface, Awoniyi, Ihenacho e Orban. Per cui, qualsiasi cosa decida di fare l’allenatore a me va bene. La cosa che conta per me è la squadra, dopo veniamo tutti noi calciatori. Posso giocare anche in un 4-4-2. Non vedo l’ora di poter scendere in campo”.

Nel frattempo, la Nazionale nigeriana si prepara all’unica partita cruciale durante la pausa del campionato italiano di Serie A. Il 10 settembre, la Nigeria di Osimhen affronterà Sao Tomè e Principe, dando al nigeriano l’opportunità di rientrare prima rispetto agli altri compagni di squadra che sono impegnati con le rispettive Nazionali.