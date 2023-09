Rinnovo Zielinski e Osimhen, le due ‘priorità’ del Napoli: fissata la deadline

Il Napoli sta concentrando i propri sforzi per risolvere le questioni legate ai rinnovi contrattuali di Victor Osimhen e Piotr Zielinski.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli sta concentrando i proprio sforzi per risolvere le questioni relative ai rinnovi di due pilastri del club azzurro: Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Il primo nodo da sciogliere riguarda il nigeriano. I dirigenti azzurri, insieme all’entourage del calciatore, hanno respinto le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e hanno già trovato una base d’accordo. Tuttavia, la firma definitiva deve ancora arrivare. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Osimhen è ora in attesa di una chiamata dal presidente De Laurentiis per allungare la scadenza del suo contratto attuale, che scade nel 2025, e per ottenere un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio, che passerebbe dai 4,5 milioni attuali a 6 milioni di euro netti. Prima di chiudere l’accordo, è necessario raggiungere un accordo sulla clausola rescissoria, ma le trattative sono in corso e le parti sono in costante contatto.

Nonostante l’entusiasmo aumenti man mano che si avvicinano alla doppia cifra per l’ingaggio di Osimhen, il Napoli rimane fiducioso. Un altro aspetto cruciale è il rinnovo di Piotr Zielinski, considerato prioritario dalla coppia Meluso-Micheli. Il contratto del giocatore scade alla fine della stagione, ma il Napoli desidera chiudere questa trattativa il prima possibile.

Il club partenopeo ha fissato una deadline, con l’obiettivo di portare a termine entrambe le trattative entro la fine dell’anno. Anche se la sfida è impegnativa, il Napoli è determinato a inviare un segnale forte confermando questi due pilastri della squadra, che lo scorso anno hanno contribuito a conquistare il titolo di Campione d’Italia.