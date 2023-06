KISS KISS – Osimhen, ingaggio da capogiro: la cifra offerta dal Napoli

In casa Napoli una delle principali questioni da risolvere riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Notizie Calcio Napoli – Dopo aver scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis si impegna a formare una squadra competitiva che possa confermarsi sia in Italia che in Europa. Il primo passo da compiere è risolvere la questione riguardante il futuro di Victor Osimhen con un solo imperativo per il club azzurro: trattenere l’attaccante nigeriano. A darci maggiori informazioni riguardanti il suo futuro è la redazione di Radio Kiss Kiss, l’emittente ufficiale del club campano, che ha dichiarato: “Il Napoli, con De Laurentiis in prima persona, sta facendo di tutto per trattenere Osimhen”.

“Il patron della società azzurra è pronta a mettere sul tavolo una offerta pari a ben 7.5 milioni di euro a stagione al fine di blindare il capocannoniere dell’ultima annata del campionato italiano di Serie A. In settimana sarà previsto un nuovo incontro con l’agente del calciatore, Calenda, e si cercherà di strappare un sì dall’entourage dell’ex centravanti del Lille”.

Resta da vedere se l’agente di Osimhen accetterà l’offerta del club partenopeo e se si raggiungerà un accordo per il rinnovo contrattuale.