Nuovo stadio del Napoli a Casoria. L'idea di Ferlaino, 150 mila posti e...

Il nuovo stadio del Napoli a Casoria. Nel 1984 l’idea di Ferlaino, 15 0mila posti, 200 mila metri quadri e un sistema per amplificare voci e rumori del tifo.

NAPOLI – tiene banco la discussione tra De Laurentiis e il comune di Napoli per i lavori allo stadio San Paolo. Dal 2004, anno del suo insediamento, il patron azzurro ha promesso un nuovo stadio praticamente in quasi ogni zona della provincia di Napoli e Caserta. I tifosi azzurri infuriati per il caro biglietti, restano comunque affezionati a quello che fu lo stadio di Maradona. Il San Paolo vide il Napoli trionfare ma è stato sempre il pomo della discordia, come ricorda il giornalista e scrittore Angelo Forgione.

IL NUOVO STADIO DEL NAPOLI A CASORIA.

Correva l’anno 1984, il Napoli aveva appena acquistato Maradona dal Barcellona, ricorda Forgione e la città era in fermento, quando Ferlaino ebbe un’idea: Fare il nuovo stadio del Napoli a Casoria. Un progetto avveniristico su 200 mila metri quadri.

150 mila posti a sedere

Un’acustica capace di amplificare voci e rumori del tifo

400 palchi come al teatro

struttura ultra moderna.

L'idea dell'ex patron del Napoli doveva portare a Napoli nel 1990 la finale del campionato del mondo. Ma non vide mai la luce.









L’IDEA DI FERLAINO RACCONTATA DA REPUBBLICA NEL 1984

Ecco come descriveva l’idea di Ferlaino sul nuovo stadio del Napoli, il quotidiano la Repubblica nel 1984: