Nuovo allenatore Napoli – “Non se ne farà assolutamente nulla”

Nuovo allenatore del Napoli – Aurelio De Laurentiis deve trovare il sostituto di Luciano Spalletti, ma non sarà Roberto De Zerbi.

L’allenatore italiano ha deciso di restare al Brighton, con cui ha fatto un campionato esaltante, mostrando un gioco incredibile. De Zerbi piace molto in Premier League e “chissà per quanti anni lavorerà ancora in Inghilterra. Lui ha deciso di restare in Premier e non andrà al Napoli” ha detto il giornalista Bucchioni ai microfoni di Radio Goal.

Resta molto difficile anche la pista Luis Enrique, allenatore di esperienza e di grande profilo internazionale. A quanto pare il progetto di De Laurentiis non ha colpito nel segno e quindi lo spagnolo aspetto un cenno da qualche altro club.

Il nuovo allenatore del Napoli può essere Vincenzo Italiano. Il tecnico si gioca la finale di Conference League con la Fiorentina. Solo dopo si potranno avere maggiori notizie sul suo futuro, anche perché Italiano ha un contrato con la Fiorentina fino al 2024 e quindi dovrà contrattare la risoluzione. De Laurentiis non pagherà nessun indennizzo per averlo e non farà un torto a Commisso.