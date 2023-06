Clamoroso Giuntoli alla Juve, salta tutto. Le parole di Scanavino

Cristiano Giuntoli alla Juve si complica il suo passaggio in bianconero, può restare a Napoli o andare in Premier League.

Maurizio Scanavino direttore generale della Juventus a Sky ha confermato anche Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. Il dirigente ha fato sapere che il rapporto con il tecnico si è consolidato nel tempo e che resterà alla guida della Juventus. Bisogna anche tenere in considerazione che Allegri ha altri due anni di contrato con i bianconeri e non ha intenzione di dimettersi, quindi se la Juve voleva mandarlo via, doveva anche continuare a pagargli lo stipendio.

Scanavino su Giuntoli alla Juve ha chiuso le porte ed ha detto: “Non credo sia corretto di parlare di Giuntoli in bianconero, ha un altro anno di contratto con il Napoli. Dobbiamo procedere con velocità in questo momento, lasciandoci alle spalle questo l’incertezza“.

Come filtrato in questi giorni De Laurentiis ha posto un muro per Giuntoli alla Juve. Il presidente del Napoli lo avrebbe fatto partire solo in caso di indennizzo da parte dei bianconeri, cosa che non avverrà. La società torinese, quindi ha dovuto virare obiettivo. A questo punto Giuntoli può restare a Napoli, anche se ci sono diversi club di Premier League che lo seguono.