Napoli, Insigne che scherzo a Starace in aereo. VIDEO

Lorenzo Insigne fa uno scherzo al magazziniere Starace nell’aereo che sta portando il Napoli a Genoa per la fida contro la Sampdoria.

La Sampdoria ospita il Napoli capolista nel posticipo del 5° turno infrasettimanale di Serie A. Nei 54 precedenti giocati in casa in Serie A. La Sampdoria è in vantaggio nelle statistiche con 21 vittorie, 17 pareggi e 16 affermazioni dei campani. Il bilancio è tuttavia molto differente se si considera il periodo più recente: negli ultimi 10 anni infatti il Napoli domina con 8 vittorie esterne su 10 gare complessive (per il resto una vittoria dei doriani e un pareggio).

INSIGNE CHE SCHERZO A STARACE

La truppa di Spalletti ha il morale alle stelle, come dimostra lo scherzo di Lorenzo Insigne al noto magazziniere del club Tommaso Starace: durante il viaggio in aereo che ha portato gli azzurri a Genova in vista del match della 5^ giornata contro la Sampdoria, l’attaccante si è nascosto dietro al sedile e ha poi spaventato Starace tra le risate generali.

Ecco il video dello scherzo di Insigne a Starace