Non solo rigori negati al Napoli. Emerge un dato assurdo

Negati 15 rigori al Napoli, ma non è l’unico dato che influisce sulla classifca degli azzurri.



Premesso che in un Paese normale Nicchi e Rizzoli sarebbero stati già dismessi per la fallimentare gestione arbitrale, il danno subito dal Napoli nella stagione in corso è incalcolabile. Le recenti e nette vittorie su Lazio, Juventus e Inter non hanno fatto altro che acuire il grave torto arrecato ai partenopei.

Una squadra di vertice messa fuori da qualsiasi traguardo europeo da assurdi errori arbitrali è sconcertante. Si provi ad immaginare la classifica della Juventus, dell’Inter o della Lazio se fosse capitato a loro quanto accaduto al Napoli.

I 15 rigori netti negati al Napoli sono costati agli azzurri una marea di punti. Qualche buontempone dell’ultimissima ora si è apprestato a farci sapere che i rigori bisogna anche realizzarli.

Certo, ma intanto comincia a fischiarli e vediamo come finisce Napoli – Cagliari (0 – 1), Torino – Napoli (0 – 0), Spal – Napoli (0 – 0), Napoli – Atalanta (2 – 2), Napoli – Genoa (0 – 0), Napoli – Bologna (1 – 2) e Lecce – Napoli (2 – 3).

Senza contare che solo col Cagliari e l’Atalanta il Napoli ci ha rimesso almeno 4 punti anche se i rigori concessi sarebbero stati poi sbagliati. Nicchi e Rizzoli hanno fatto fuoco e fiamme per un rigore assegnato al Napoli, ma fino ad oggi, e sono passati già 5 giorni, non si sono fatti sentire nemmeno sull’operato di Giua in Napoli – Lecce.

Non solo rigori negati al Napoli

Pare proprio che col Napoli gli arbitri di Nicchi e Rizzoli abbiano fatto quasi tesoro della locuzione: Melius est abundare quam deficere. I partenopei hanno subito anche tre reti irregolari, rimediando il risultato solo con il Brescia (vittoria per 2 a 1) ma rimettendoci con la Juventus ed il Bologna.

Incredibile il 4 a 3 rimediato a Torino al 92’ con 4 giocatori bianconeri in fuorigioco e con fallo di Bonucci su Koulibaly sfuggito all’attento Orsato e a Irrati col VAR. Solo con 2 reti irregolari, il Napoli si è ritrovato con almeno altri 2 punti in meno ma Bologna e Juventus hanno 2 punti in più ciascuno.

Ma non è solo questione di rigori.

Il Napoli è la squadra fra le peggio trattate anche sul piano disciplinare in rapporto al numero di falli commessi. Il Napoli è la squadra più corretta ma pur avendo fatto solo 267 falli ha subito 53 cartellini gialli e 2 cartellini rossi, più ammoniti del Parma (51), Udinese (49), Juventus (50), Atalanta (50) che hanno un numero di falli maggiori.

Ecco la classifica dei falli fatti e dei falli subiti

SQUADRE Falli fatti Amm. subite Esp. subite % R. Sub. Torino 387 55 7 7.03 8 (7) Genoa 371 68 7 5.45 7 (6) Bologna 358 76 4 4.71 5 (4) Fiorentina 350 63 2 5.55 5 (3) Sampdoria 347 64 4 5.42 2 (2) Inter 342 60 3 5.0 2 (1) Verona 342 56 5 6.10 5 (5) Cagliari 337 66 3 5.10 7 (6) Milan 331 68 5 4.86 5 (2) Roma 323 64 6 5.04 6 (6) Spal 322 66 2 4.87 5 (5) Udinese 321 49 3 6.55 8 (7) Lecce 320 62 4 5.16 8 (7) Atalanta 317 50 2 6.34 4 (4) Parma 316 51 – 6.19 3 (1) Juventus 316 50 2 6.32 7 (4) Brescia 309 56 5 5.51 6 (5) Sassuolo 306 60 2 5.1 7 (6) Lazio 277 60 2 4.61 2 (1) Napoli 267 53 2 5.03 4 (3)

Riproduzione consentita con citazione della fonte: www.napolipiu.com