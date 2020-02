Napoli, Boga e Pezzella nel mirino. Le ultime di mercato in casa azzurra

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che ha puntato Jeremie Boga del Sassuolo e German Pezzella della Fiorentina. Lo riferisce Sky.

Oramai è chiaro a giugno sarà rivoluzione in casa azzurra. Il Napoli punta forte su Boga e Pezzella, a riferirlo è Sky. Sull’attaccante del Sassuolo gli azzurri sono molto attenti già da tempo: “Gli azzurri da tempo stanno seguendo il calciatore. Il Sassuolo – fanno sapere da Sky – sta trattando con il Chelsea per eliminare l’opzione di ricompra fissata a 10 milioni di euro in favore del club inglese. In questo modo il club neroverde vuole essere sicuro di poter vendere il calciatore al miglior offerente”. Boga si sta mettendo in luce in questo campionato mettendo a segno fino ad ora sette gol in Serie A. Il classe ’97 sta facendo vedere grandi cose non solo in fase realizzativa, ma mostra di avere grande tecnica ed una progressione palla la piede invidiabile.

Napoli, rinforzi in difesa

Non c’è solo Boga nel mirino del Napoli ma anche Pezzella. Il difensore della Fiorentina, secondo Sky, è finito nel mirino degli azzurri. “Il profilo di German Pezzella fa al caso del Napoli che potrebbe trovare un calciatore di esperienza in retroguardia”. Secondo Sky Sport il club di Aurelio De Laurentiis ha già avviato i “rapporto con gli genti del calciatore, ma dovrà farlo anche con la Fiorentina. Pezzella ha un contratto con i viola fino al 2022“. Il nome di Marash Kumbulla è sempre molto attuale per il club partenopeo che a gennaio per un soffio non ha fatto andare in porto l’operazione con il Verona. L’obiettivo non è ancora del tutto sfumato, ma per ora la trattativa è ancora tutta da definire, soprattutto con gli agenti del calciatore. La rivoluzione del Napoli, dunque, potrebbe passare da questi nomi gettando un occhio anche ai conti senza il fattore Champions.