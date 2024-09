VIDEO Ngonge che abbraccio dai compagni

Il Napoli di Antonio Conte è in vantaggio per 5-0 contro il Palermo allo Stadio Diego Armando Maradona, nella partita valida per la Coppa Italia.

Tra i protagonisti indiscussi c’è Cyriel Ngonge, autore di una splendida doppietta che ha contribuito a consolidare il risultato. L’attaccante belga, apprezzato dai compagni, ha ricevuto un caloroso abbraccio da Lukaku e gli altri membri della squadra.

Ngonge, sempre più integrato nel gruppo, ha mostrato il suo talento e ha confermato di essere una risorsa importante per il Napoli.

Ecco il video dell’abbraccio che ha celebrato la sua straordinaria prestazione!