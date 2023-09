Napoli, con il tour de force spazio al giovane Natan in difesa: ecco perché è stato scelto

L’ora di Natan con il Napoli è finalmente arrivata: ecco perchè il club azzurro ha deciso di puntare sul giovane centrale brasiliano.

Con il tour de force che aspetta il Napoli nelle prossime settimane, l’inserimento di Natan nelle rotazioni difensive potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Il giovane centrale brasiliano, dopo la sosta per le nazionali, avrà maggiore spazio nel ruolo che era stato di Kim Min-Jae, passato poi al Bayern Monaco.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Natan è stato scelto dalla dirigenza partenopea per la sua capacità di coprire grandi porzioni di campo in fase difensiva. Una dote fondamentale per reggere l’urto degli impegni ravvicinati che attendono gli azzurri, che ripartiranno dopo la sosta dalla sconfitta rimediata al Maradona per mano della Lazio di Maurizio Sarri.

Nel lavoro di scouting per sostituire Kim, il Napoli ha optato per il classe 2001 brasiliano valutando il rapporto qualità-prezzo. L’innesto di Natan consentirà di dosare le forze e mantenere alto il rendimento difensivo. C’è un motivo se il club ha scelto di puntare su di lui.