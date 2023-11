Natale in casa Cupiello rivive con Vincenzo Salemme: “Vi racconto una cosa su Eduardo”

Vincenzo Salemme porta in scena “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo al Teatro Diana di Napoli.

Napoli Notizie – Vincenzo Salemme, rinomato attore, regista e commediografo italiano, ha recentemente debuttato al Teatro Diana di Napoli con la celebre opera di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello“. Questa rappresentazione segna un importante ritorno alle radici per Salemme, che ha iniziato la sua carriera proprio con le opere di De Filippo.

Con Vincenzo Salemme rivive il Natale in casa Cupiello

Rispettando il testo originale, Salemme ha compiuto l’impresa di modernizzare “Natale in casa Cupiello”, una delle commedie più note del Teatro del Novecento italiano. Il suo lavoro sulla trasposizione dei dialoghi e della gestualità ha rinnovato l’opera, mantenendo intatta la sua essenza e il suo legame con la tradizione e la cultura italiana.

La Carriera di Salemme: Omaggio a Eduardo De Filippo



In una recente intervista, Salemme ha condiviso alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. Ha descritto un’infanzia felice seguita da un periodo di difficoltà, sottolineando come abbia impiegato anni per ritrovare se stesso. La sua decisione di diventare attore, presa senza il consenso dei genitori, è stata influenzata dalla sua ammirazione per Eduardo De Filippo. “La mia fortuna è stata Eduardo De Filippo,” ha detto Salemme, riconoscendo l’importanza del grande maestro nel suo percorso artistico.

Un Cast di Talento

Sul palco con Salemme, ci sono attori di talento come Antonella Cioli, Antonio Guerriero, Franco Pinelli, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria e Fernanda Pinto. Ognuno di loro porta in vita i personaggi iconici dell’opera con grande maestria. Le musiche sono del premiato compositore Nicola Piovani, aggiungendo un ulteriore livello di profondità allo spettacolo.

Lo sapevi che: I nonni di Eduardo hanno ispirato: “Natale in casa Cupiello e questi fantasmi”

Natale in casa Cupiello: Un’Esperienza Teatrale Unica per Salemme



La rappresentazione di “Natale in casa Cupiello” al Diana offre al pubblico un’esperienza teatrale unica, che unisce il rispetto per la tradizione con un tocco di modernità. Questo spettacolo non solo celebra un classico del teatro italiano, ma dimostra anche come le opere del passato possano ancora parlare al pubblico contemporaneo.

La performance di Vincenzo Salemme al Teatro Diana di Napoli è un evento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura italiana. Con “Natale in casa Cupiello”, l’attore napoletano non solo rende omaggio a Eduardo De Filippo, ma rinnova anche un classico, dimostrando la sua continua rilevanza e bellezza.