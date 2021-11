Narcos Mexico e Lozano con la maglia del Napoli: ecco l’errore

Narcos Mexico è una delle serie di Netflix che sta avendo grande successo, in una scena c’è anche Lozano con la maglia del Napoli. In particolare si tratta dell’episodio numero 10, ovvero l’ultimo della stagione che ha conquistato milioni di spettatori.

La scena incriminata è appunto quella relativa all’episodio numero 10 di Narco Mexico, precisamente al minuto 39.50 il protagonista Walt si avvicina ad una abitazione in costruzione. Proprio in questa scena sui muri ci sono diverse pagine di giornale. Su una di queste si vede anche l’immagine di Hirving Lozano con la maglia del Napoli.

Quello di inserire Lozano con la maglia del Napoli in Narcos Mexico è sicuramente un errore da parte di registi e produzione. I fatti raccontati all’interno della serie Tv targata Netflix risalgono a circa 30 anni fa, ovvero quando Lozano non era ancora nato. La foto che appare all’interno di Narco Mexico è di qualche anno fa, quando Lozano era alla sua prima esperienza in maglia azzurra. Dunque un piccolo errore, forse dettato dal fatto che il giocatore è molto amato in Messico. Come dimenticare le contestazioni che i tifosi messicani riservavano a Gattuso, quando ad inizio della sua avventura al Napoli non prendeva minimamente in considerazione Lozano.