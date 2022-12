Napoli Ko con il Villareal, Juventini e milanisti in festa sul Web. Immediata la risposta dei napoletani

Il Napoli cade 3-2 in amichevole contro il Villarreal, Juventini e milanisti festeggiano sul web la sconfitta degli azzurri.

Il Napoli cade contro il Villarreal. Per gli azzurri di SPalletti al terzo test, arriva la prima sconfitta in amichevole. Il Villarreal passa 3-2 al Maradona. Capoué sblocca l’incontro e porta avanti il Submarino Amarillo al 12′, ma dopo neanche due minuti il solito Osimhen pareggia i conti. Nella ripresa, però, gli spagnoli tornano avanti e assestano un uno-due pesante alla squadra di Spalletti: al 66′ Jackson firma il 2-1, quattro minuti più tardi Pino approfitta di un erroraccio di Demme per servire a Gerard Moreno il pallone del comodo 3-1. Il Napoli non si arrende e al 79′ la riapre Kvaratskhelia su rigore, conquistato da Zerbin. Il Villarreal sfiora il poker all’87’, quando Danjuma è sfortunato nel colpire il palo. Finisce così: 3-2 per gli spagnoli in casa degli azzurri.

NAPOLI-VILLARREAL JUVENTINI E MKILANISTI FESTEGGIANO SUI SOCIAL

La prima sconfitta del Napoli in amichevole è stata motivo di festa per i tifosi del Milan e della Juventus, in particolare gli Juventini sembrano ancora coltivare speranze scudetto.

Sul web i fan delle due strisciate hanno lasciato commenti festanti per la sconfitta degli uomini di Spalletti:

“Il Napoli si è già spento”.

“Sono crollati gli azzurri”

“Il solito Luciano Spalletti: parte a razzo, poi annaspa”.

“La Juve vincerà lo scudetto, il Napoli ha finito la benzina”

“Ma come ha fatto il Milan a pèardere contro il Napoli, ancora me lo domando”.

“Kvara come Leao, sognate napoletani”

“La Juve sta tornando”.

La risposta dei tifosi del napoli non si è fatta attendere, qualcuno ha ricordato la girata di simeone altri hanno ricordato ai bianconeri che farebbero bene a guardare ai guai giusdiziari e soprattutto all’ebentualità che l’anno porossimo potrebbero anche non essrci.

Un mare di commenti che hanno zittio i tifosi delle due squadre del nord Italia.