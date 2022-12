Napoli-Villareal: i convocati di Spalletti, fuori Politano Rrahmani, e Sirigu

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida Napoli-Villarea, amichevole in programma stasera alle 20.30.

Il tecnico deve fare ancora a meno dei cinque giocatori impegnati con le Nazionali che torneranno a breve a Castel Volturno. Ancora fuori dalla lista dei convocati Rrahmani che sta recuperando da un infortunio. Il difensore non sarà rischiato, ma addirittura potrebbe saltare pure la sfida con l’Inter. Ancora fuori dai convocati Sirigu, portiere che nell’ultimo periodo si è sempre allenato a parte, tanto da far sorgere molti dubbi sulla sua permanenza in azzurro. Il Napoli si è cautelato con il ritorno di Contini, che era in prestito alla Sampdoria.

Napoli: convocati per la sfida col Villareal

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Jesus, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone.

Attaccanti: Zerbin, Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori Russo, Simeone.

Spalletti per la sfida con il Villareal dovrebbe tornare al 4-3-3 ma c’è da capire chi giocherà al posto di Politano fuori dalla sfida col Villareal a causa di un affaticamento muscolare. Molto probabile che scenda in campo Zerbin. A centrocampo ancora spazio da titolare a Ndombele.

Napoli la probabile formazione col Villareal: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ndombele; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia.