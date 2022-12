Calaiò: “Spalletti vuole un super attacco, mi è arrivata una notizia”

Emanuele Calaiò ex attaccante del Napoli parla di Luciano Spalletti pronto a far coesistere Giacomo Raspadori e Victor Osimhen.

Il tecnico del Napoli durante il ritiro in Turchia ha utilizzato il 4-2-3-1 con Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen insieme. Una soluzione che piace molto all’allenatore non convinto però dell’equilibrio della squadra. Ecco perché anche durante la scorsa stagione la soluzione con Osimhen e Mertens insieme non sempre è stata utilizzata, nonostante i due insieme riuscissero a produrre molti gol.

Secondo Emanuele Calaiò “Spalletti sta pensando seriamente di far coesistere Raspadori e Osimhen“. L’ex attaccante del Napoli ai microfoni di Diletta Gol aggiunge: “L’allenatore del Napoli alla ripresa del campionato vuole proporre un attacco super, capace di fare anche meglio di quello fino fino ad ora in campionato ed in Champions League. Ovviamente bisogna trovare l’equilibrio giusto e la formula per far coesistere nello stesso momento tanti attaccanti“. Nella sfida con il Villareal in amichevole l’allenatore dovrebbe partire con il classico 4-3-3, che dà ancora ampi margini di garanzia, ma non è escluso che durante la partita possa puntare anche ad un 4-2-3-1 con Raspadori e Osimhen in campo contemporaneamente. L’allenatore però utilizzerà le amichevoli con Villareal e Lilla soprattutto per cercare di trovare la forma giusta in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio 2023.