Napoli nel caos: la verità sulla cacciata di Garcia e le colpe dei media locali

Il Napoli sprofonda dopo l’esonero di Garcia su pressioni dei media locali. Un caso che solleva interrogativi sul doppio standard riservato al club.



Il Napoli sta vivendo un periodo di profondo caos e declino, precipitato dopo l’esonero dell’allenatore Rudi Garcia avvenuto non certo per demeriti tecnici. A fare luce sulla vicenda sono infatti i numeri che certificavano come con il francese in panchina, la squadra occupasse la quarta posizione dopo 12 giornate con 21 punti e solo 3 sconfitte.

Garcia fatto fuori dai media nonostante i risultati

Eppure l’ex tecnico della Roma è stato letteralmente fatto fuori da una campagna di stampa senza precedenti, alimentata da giornali e televisioni locali pronti a criticare ogni minima scelta come le iniziali panchine di Osimhen e Kvaratskhelia, giustificate però da condizioni fisiche non ottimali.

A dettare la linea del fuoco di fila contro Garcia sono stati soprattutto i “pittoreschi personaggi” del piccolo schermo partenopeo, famosi per “sganciar perle di saggezza calcistica senza sapere nulla di calcio“.

Il doppio standard nei confronti delle altre big

L’ulteriore beffa si consuma nell’atteggiamento a due pesi e due misure riservato ai media nazionali al Napoli rispetto ad altre big rimaste indenni da particolari critiche.

L’esempio della festa Scudetto viene rievocato dal solo Angelo Forgione come palese discriminazione, con i media che non hanno battuto ciglio sul caso partenopeo, mentre avrebbero certamente scatenato “una rivolta mediatica” se fosse successo a Milano o Torino con Inter o Juventus protagoniste.

Calzona e Mazzarri peggio di Garcia

La conferma del disastro arriva anche dal rendimento attuale, con il Napoli precipitato addirittura all’ottavo posto dopo l’avvento di Calzona e Mazzarri, allenatori che si stanno rivelando addirittura meno bravi dello “scarso” Garcia.

Un esempio, quello dello sbandierato doppio standard mediatico, che la dice lunga sulle difficoltà che il Napoli è costretto ancora oggi a subire rispetto ad altre realtà, trattate palesemente in modo privilegiato dai grandi media nazionali.

Un j’accuse alle forze mediatiche cittadine, accusate di aver innescato e alimentato un caos tecnico e di classifica da cui ora il Napoli fa fatica a venire fuori.