Empoli, la rabbia dei tifosi del Napoli: ‘Fate giocare la Primavera”

Dopo l’ennesima deludente sconfitta contro l’Empoli, i tifosi del Napoli hanno duramente contestato la squadra con una provocazione estrema: “Fate giocare la Primavera”.

Il Napoli continua a deludere e la pazienza dei tifosi sembra essere giunta al limite. Dopo l’ennesima sconfitta, questa volta contro l’Empoli al Castellani, la contestazione dei sostenitori azzurri non si è fatta attendere, sfociando in una provocazione durissima nei confronti della squadra campione d’Italia.

Fischi, cori di rabbia e una provocazione estrema

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il settore ospiti del Castellani è esploso in una bordata di fischi, cori di rabbia e imprecazioni indirizzate ai giocatori del Napoli. Un’accoglienza tutt’altro che benevola per una squadra che, nonostante lo scudetto conquistato la scorsa stagione, sembra incapace di rialzare la testa con orgoglio.

Ma il momento clou della contestazione è arrivato con una provocazione estrema lanciata dai tifosi: “I ragazzini della Primavera sarebbero meglio di questa versione dei campioni d’Italia”. Un’affermazione durissima, che sottintende come i giovani delle giovanili sarebbero preferibili all’attuale rosa, troppo brutta per essere vera.

Un gruppo demoralizzato e depresso

Le parole dei tifosi rispecchiano appieno lo stato d’animo di una squadra apparsa “morbida, molle, vuota e svuotata” contro l’Empoli. Un gruppo demoralizzato, a questo punto addirittura depresso, incapace di reagire con orgoglio nonostante lo scudetto cucito sul petto.

Una situazione che affonda le radici negli errori commessi nella gestione e nel mercato post scudetto, come ammesso dallo stesso presidente De Laurentiis, il quale ha però tenuto la schiena dritta nonostante le proprie responsabilità.

L’Europa si allontana, i tifosi chiedono una svolta

Nonostante la possibilità concreta di raggiungere ancora l’Europa, obiettivo minimo per un club come il Napoli, i tifosi sembrano non credere più in questa squadra. La provocazione estrema di far giocare la Primavera è il segnale inequivocabile di una richiesta di svolta, di un cambio di rotta deciso per uscire dal tunnel in cui il Napoli sembra essersi infilato.

Una contestazione durissima, che mette ulteriore pressione su un ambiente già provato da una stagione al di sotto delle aspettative. Ai giocatori e allo staff tecnico il compito di rispondere sul campo e riconquistare la fiducia di una tifoseria esasperata.