Pedullà: “Solo il Napoli su Conte, ma c’è un retroscena bomba sul contratto”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, fa luce sulle opzioni per la panchina del Napoli: Antonio Conte rimane in pole position, ma Stefano Pioli potrebbe essere un’alternativa valida.

La stagione del Napoli si avvia verso la conclusione e le voci sul futuro allenatore della compagine partenopea si fanno sempre più insistenti. A fare chiarezza sulla situazione è Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, che ha rivelato alcuni dettagli sulle opzioni al vaglio del presidente Aurelio De Laurentiis.

Conte in pole position, ma Pioli è un’alternativa concreta

Secondo quanto riportato da Pedullà, Antonio Conte rimane in pole position per la panchina del Napoli. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter, dopo un anno sabbatico, sarebbe seriamente intenzionato a valutare la proposta del club partenopeo per il suo ritorno in panchina.

Allo stesso tempo, però, Pedullà non esclude l’ipotesi Stefano Pioli, attualmente alla guida del Milan. Il presidente De Laurentiis avrebbe già sondato il terreno con l’allenatore emiliano, che potrebbe valutare l’opzione Napoli qualora non dovesse essere rinnovato dai rossoneri.

Le parole di Pedullà sulle opzioni per la panchina

Nel suo intervento, Pedullà ha così commentato la situazione: “Solo il Napoli ha fin qui cercato Antonio Conte, con Stefano Pioli a ridosso sondato da Aurelio De Laurentiis, come ho svelato già il 10 aprile. Oggi in Italia (sottolineiamo oggi) Antonio Conte non ha altro. E Stefano Pioli (che era fuori dal Milan anche quando lo davano dentro) potrebbe valutare l’opzione Napoli. Sempre se Antonio Conte…”.

Scelte cruciali per il futuro del Napoli

La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per il Napoli, chiamato a risollevarsi dopo una stagione deludente. Conte, con la sua esperienza e la sua mentalità vincente, potrebbe essere l’uomo giusto per riportare gli azzurri ai vertici. Allo stesso tempo, Pioli ha dimostrato di saper gestire ottimamente un ambiente esigente come quello milanista.

Sarà compito di De Laurentiis valutare attentamente le opzioni e scegliere il profilo più adatto per rilanciare il progetto Napoli. Una decisione che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della società partenopea.