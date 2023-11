Napoli-Union Berlino, Stop Vendita Bevande alcoliche: Le Nuove Regole

In vista del match Napoli-Union Berlino, lo stadio Maradona adotta misure severe sulla vendita di bevande: ecco cosa cambia per i tifosi.

Notizie calcio Napoli – In un’azione volta a rafforzare la sicurezza, il Napoli ha annunciato un divieto significativo sulla vendita di bevande allo stadio Diego Armando Maradona. Questa misura, che entrerà in vigore in occasione della partita contro l’Union Berlino del 8 novembre 2023, vedrà la vendita di bevande in bottiglie, lattine e altri contenitori rigidi completamente bandita.

La decisione è stata presa per “garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica”, secondo quanto riferito dalle autorità. In particolare, sarà consentita la vendita di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta.

Inoltre, sarà imposto un divieto totale sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree circostanti lo stadio e in altri punti nevralgici della città, come la Stazione Marittima e l’Aeroporto di Napoli Capodichino.

Queste restrizioni saranno in atto dalle prime ore del mattino dell’8 novembre e continueranno fino a quando non sarà più necessario. Le trasgressioni a queste nuove regole saranno punite con sanzioni amministrative che variano da € 25,00 a € 500,00, un deterrente significativo per assicurare il rispetto delle normative.

La sicurezza è sempre stata una priorità per gli eventi sportivi, e il Napoli sta prendendo misure proattive per assicurare che i match si svolgano in un ambiente sicuro e accogliente per tutti i tifosi. Questa politica segue la tendenza di altri stadi europei che hanno adottato misure simili per ridurre i rischi associati al consumo di alcol e all’uso improprio di contenitori rigidi.

