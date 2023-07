Napoli, troppi infortuni parla l’ex medico De Nicola: “ecco come prevenirli”

Il Napoli deve fare i conti con diversi infortuni muscolari. L’ex medico sociale De Nicola: “Vi spiego come bisogna prevenirli”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli in questo pre-campionato sta facendo i conti con una serie di infortuni muscolari che stanno condizionando la preparazione estiva. Mario Rui, Lobotka, Elmas e Demme hanno riportato problemi fisici più o meno gravi. Per fare chiarezza sulle cause e su come prevenire questo tipo di infortuni, Calciomercato.it ha intervistato Alfonso De Nicola, storico medico sociale del club azzurro.

Secondo De Nicola, gli infortuni possono essere causati da “un eccessivo carico di lavoro. I muscoli non sono pronti al troppo lavoro“. Quando si verificano affaticamenti, è bene fermare subito il calciatore per evitare lesioni. Fondamentale, spiega il dottore, è anche l’alimentazione: “Va fatta un’integrazione di vitamine e nutrienti, soprattutto per chi si allena molto“.

De Nicola sottolinea poi l’importanza di “lavorare sulle posture e sull’elasticizzazione muscolare” per irrobustire il fisico ed evitare ricadute. Il segreto di una buona preparazione estiva è dunque la prevenzione: “Prevenire significa alimentarsi bene e fare lavori posturali e massaggi“.

In tal senso De Laurentiis è attento e il Napoli ha ottimi specialisti. Seguendo queste indicazioni, la squadra di Spalletti potrà arrivare al top all’inizio della nuova stagione.