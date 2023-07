Brasile, il Botafogo domina come il Napoli: titolo ipotecato nel girone d’andata

Il Botafogo in Brasile sta dominando il campionato come il Napoli in Serie A: dopo 17 giornate ha già ipotecato il titolo con 12 punti di vantaggio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Botafogo sta dominando il campionato brasiliano proprio come il Napoli in Serie A. Dopo 17 giornate, il club di Rio de Janeiro ha già ipotecato la vittoria del titolo con un vantaggio abissale sulle inseguitrici.

Con 43 punti raccolti, il Botafogo di mister Bruno Lage ha addirittura 12 punti di margine su Flamengo e Palmeiras e 13 sul Gremio. Un dominio schiacciante, come quello del Napoli di Spalletti nel girone d’andata in Italia (44 punti dopo 17 giornate).

Proprio come gli azzurri con Osimhen, anche il Botafogo ha il capocannoniere del torneo, il 32enne Tiquinho Soares con già 13 reti realizzate. In casa poi la squadra è un rullo: 9 vittorie su 9 al Maracanà, con 20 gol fatti e solo 2 subiti.

Nell’ultima gara casalinga, netto 4-1 al Coritiba con doppietta di Gustavo Sauer e sigilli di Soares e Bruno Gomes. Un successo di forza e qualità, con la mano del tecnico portoghese Bruno Lage.

Nonostante manchi ancora tantissimo al termine della stagione, il Botafogo ha già ipotecato matematicamente il titolo con questo dominio schiacciante. Un copione che ricorda quello del Napoli di Luciano Spalletti in Serie A.