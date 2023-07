SKY- Rinnovo Osimhen-Napoli accordo trovato, Calenda lascia il ritiro: Tutti i dettagli

Secondo Sky, il Napoli e Osimhen hanno trovato una bozza d’accordo per il rinnovo del contratto. Manca solo la firma. L’agente Calenda ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro.

Calciomercato Napoli. Il Napoli e Victor Osimhen sono vicini al rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti avrebbero trovato una bozza d’accordo per prolungare l’attuale contratto, in scadenza nel 2025.

L’agente del giocatore, Roberto Calenda, ha lasciato in queste ore il ritiro azzurro di Castel di Sangro, dove la squadra è impegnata nella preparazione estiva agli ordini di Spalletti. Calenda ha incontrato Osimhen per discutere di sponsorizzazioni, ma anche per fare il punto della situazione sul rinnovo con il Napoli.

Secondo Sky, mancherebbe solo il nero su bianco per ufficializzare il prolungamento, con alcuni dettagli da limare come l’ammontare della clausola rescissoria. L’ingaggio del nigeriano dovrebbe quasi raddoppiare con i bonus, a testimonianza della centralità del giocatore nel progetto Napoli.

La fiducia tra le parti resta assoluta, con l’obiettivo comune di chiudere presto la trattativa. Nonostante l’interesse di club arabi, Osimhen non sembra attratto da quei campionati. L’unica minaccia resta il PSG, anche se difficilmente i francesi arriveranno ai 200 milioni chiesti da De Laurentiis per cedere il suo gioiello.