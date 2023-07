Infortunio Mario Rui, distrazione del retto femorale destro. I tempi di recupero

Il terzino del Napoli, Mario Rui, si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’infortunio rimediato durante Napoli-Spal.

Il terzino del Napoli, Mario Rui, si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio rimediato nell’amichevole andata in scena a Dimaro tra Napoli e Spal. Secondo quanto riportato dalla SSC Napoli, gli esami hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro, e il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo.

Ma cos’è una distrazione di primo grado del retto femorale destro? In termini medici, si tratta di una lesione in cui meno del 5% delle fibre muscolari è coinvolto nello strappo. Il dolore si manifesta solo durante la contrazione delle fibre colpite e, per prevenire lesioni più gravi, è fondamentale rispettare un adeguato periodo di riposo.

I tempi di recupero per una lesione di primo grado sono generalmente di 1-2 settimane, durante le quali è consigliato un completo riposo e l’uso di antinfiammatori e miorilassanti.

Questo infortunio potrebbe quindi tenere l’atleta fuori dal campo per un breve periodo, ma con il giusto trattamento e la riabilitazione, Mario Rui dovrebbe essere presto in grado di tornare in azione e supportare il Napoli durante le prossime sfide della stagione.