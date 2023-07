Ceferin pronto a fare dispetti alla Juventus: “Sarebbe una cosa ridicola”

Il giornalista Andrea Bosco ha svelato un’indiscrezione riguardante il club bianconero proveniente da fonti interne all’UEFA.

Nel suo editoriale su TuttoJuve, il giornalista di fede bianconera Andrea Bosco ha riportato quanto affermato da Giovanni Capuano, noto conduttore di “Radio 24”, il quale ha lanciato l’allarme sulla possibile scomparsa del calcio europeo, prevedendone una deriva verso una sorta di cortile riservato esclusivamente a super-ricchi con barbe e palandrane. Ecco quanto dichiarato da Bosco:

“Ha scritto Giovanni Capuano, voce di “Radio 24“ che il calcio europeo è a rischio scomparsa, prossimo a diventare un cortiletto per super-ricchi con barbe e palandrane. E se questo avverrà, significherà, ha spiegato Capuano, che aveva ragione l’Innominabile (ormai più celebre dell’Innominato manzoniano ) del calcio italiano: al secolo Andrea Agnelli. Ma se ha ragione Andrea Agnelli, ha con evidenza torto John Elkann ad aver patteggiato con Gravina. Oltre ad essere pronto a baciare la pantofola di Ceferin rinunciando alla Superlega”.

Aggiungendo ulteriori dettagli alla situazione, si apprende da fonti interne all’UEFA (sebbene non ufficialmente confermato) che, dopo aver riammesso l’Osasuna, Ceferin sarebbe sul punto di assegnare alla Juventus il diritto di partecipazione alla Conference League, un vero e proprio dispetto per i bianconeri.

“Fonti Uefa informano (ma non è ufficiale) che dopo aver riammesso l’Osasuna, Ceferin si accingerebbe a consegnare alla Juventus la Conference League. Di fatto facendo un dispetto alla Juve (sai chi se ne frega della Coppetta del Bisnonno) doppio. La competizione è talmente ridicola che disputarla sarebbe oltre che un onere un disonore. Ma Ceferin l’ufficialità la certificherà solo al momento della composizione dei gironi. In modo da danneggiare la Juventus in chiave mercato”.