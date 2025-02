Napoli, trasferta libera a Como: tornano i tifosi azzurri in trasferta

Come riportato da Pasquale Tina per Repubblica Napoli, manca solo l’ufficialità, ma i tifosi del Napoli potranno finalmente tornare a seguire la squadra in trasferta. Il match in programma domenica 23 febbraio contro il Como vedrà la presenza dei sostenitori azzurri residenti in Campania, grazie al via libera dell’Osservatorio.

L’ultima trasferta aperta ai tifosi partenopei risale al 1° dicembre, in occasione della sfida contro il Torino, segnata però da incidenti all’esterno del settore ospiti. Dopo quel match, il Viminale aveva imposto uno stop di tre partite (Udine, Genova e Firenze), a cui si erano aggiunte ulteriori restrizioni per gli incontri di Bergamo e Roma.

A Como senza restrizioni, ma con pochi biglietti

A differenza della sfida contro la Lazio, che vedrà presenti solo i tifosi residenti fuori dalla Campania, per il match contro il Como non ci saranno particolari limitazioni, se non quelle legate alla capienza ridotta dello Stadio Sinigaglia.

Come evidenziato da Repubblica Napoli, saranno messi a disposizione 900 biglietti per il settore ospiti (inizialmente previsti 700), e l’unico requisito sarà il possesso della Fidelity Card del Napoli.

Ora toccherà alla Prefettura di Como recepire le indicazioni dell’Osservatorio e definire il piano sicurezza, ma non sono previste sorprese. L’unico punto critico sarà la gestione dell’ordine pubblico e il controllo di chi tenterà di viaggiare senza biglietto.

Il Como accoglie i tifosi azzurri: birra offerta per il “terzo tempo”

Il clima di fair play tra le due tifoserie è stato determinante per ottenere il via libera. Dopo il match d’andata al Maradona, il Como aveva pubblicamente ringraziato il Napoli per l’accoglienza, promettendo un gesto di sportività raro nel calcio moderno: una birra offerta ai tifosi azzurri presenti al Sinigaglia.

Un’atmosfera che contrasta con le forti tensioni che caratterizzano altre trasferte. Come sottolineato da Repubblica Napoli, la partita di sabato all’Olimpico contro la Lazio resterà off-limits per i tifosi campani, così come il big match contro l’Inter, in programma il 1 o 2 marzo al Maradona.

Maradona già verso il sold out per Napoli-Inter

Per la sfida contro i nerazzurri, che potrebbe avere un peso determinante nella corsa scudetto, lo stadio sarà interamente colorato d’azzurro. La vendita dei biglietti è iniziata ieri e, come riportato da Repubblica Napoli, ha registrato code virtuali interminabili, con i settori superiori di Curve e Distinti esauriti in poche ore.

Il sold out è ormai una consuetudine per il Maradona, e il big match con l’Inter non farà eccezione. Nel frattempo, i tifosi azzurri si preparano a tornare in trasferta, pronti a sostenere la squadra a Como in un clima di ritrovata normalità.