Repubblica: “Buongiorno, Raspadori e nuovo modulo. Tre antidoti di Conte contro l’emergenza”

L’emergenza in casa Napoli si fa sempre più pesante. Come riportato da Repubblica Napoli, oltre alla mancata campagna acquisti invernale, Antonio Conte deve ora fare i conti con una situazione infortuni che continua a complicarsi.

L’ultimo stop riguarda David Neres, che ha riportato una lesione muscolare e sarà indisponibile per almeno un mese. Un’assenza che si aggiunge a quelle di Olivera e Spinazzola, lasciando la fascia sinistra azzurra completamente scoperta.

Buongiorno rientra, possibile passaggio al 3-5-2

Un segnale positivo, però, arriva dal rientro di Alessandro Buongiorno, assente dal 14 dicembre. Il difensore tornerà titolare contro la Lazio, e con il suo ritorno si fa strada l’ipotesi di un ritorno al modulo 3-5-2, come evidenziato da Repubblica Napoli.

Nelle prove tattiche a Castel Volturno, Conte ha testato una difesa a tre con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle fasce, invece, spazio a Di Lorenzo a destra e a Politano a sinistra, preferito a Mazzocchi.

Il centrocampo vedrà ancora protagonisti Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco il tecnico ha provato la coppia Lukaku-Raspadori.

Lukaku-Raspadori, un tandem d’emergenza

La scelta di passare al 3-5-2 è dettata anche dall’assenza di esterni offensivi, che ha privato Conte della possibilità di schierare il suo classico tridente. Con Neres fuori almeno un mese, il Napoli deve affidarsi a un attacco con due punte, anche considerando la presenza in rosa di Simeone, pronto a dare il suo contributo.

Un’alternativa potrebbe essere Noah Okafor, che però non è ancora al meglio della condizione. Come riportato da Repubblica Napoli, il giocatore svizzero ha dichiarato:

«Il mio obiettivo personale è allenarmi duramente ogni giorno, rimettermi in forma il più presto possibile e recuperare il mio miglior livello, per farmi trovare pronto appena il nostro allenatore avrà bisogno di me».

Una sfida da vincere per il Napoli

Il match contro la Lazio assume un valore ancora più grande. Come sottolineato da Repubblica Napoli, la squadra di Baroni è una delle due avversarie (insieme all’Inter) che il Napoli non è ancora riuscito a battere in stagione.

Dopo aver subito due sconfitte contro i biancocelesti, una in Coppa Italia e una nella gara d’andata al Maradona, Conte cerca la rivincita in un match ad alta quota. Con la Lazio quarta in classifica e il Napoli che ha visto l’Inter avvicinarsi a -1, la posta in palio è altissima.

Sarà un test fondamentale per gli azzurri, che dovranno trovare una soluzione alle assenze e cercare di blindare il primo posto.