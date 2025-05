Napoli, tra il caso Osimhen e i sogni De Bruyne e David: mercato rovente per De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con una situazione sempre più complessa sul fronte Victor Osimhen. Come riportato da Il Mattino in un’analisi dettagliata firmata da Pino Taormina, l’attaccante nigeriano avrebbe già raggiunto un’intesa con la Juventus e avrebbe chiesto al club azzurro di avviare i contatti con Giuntoli per la sua cessione.

Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis è orientato verso altre destinazioni, in primis l’Arabia Saudita: da Riad sarebbe pronta un’offerta da 75 milioni – pari alla clausola – che il fondo sovrano sarebbe disposto a versare. La Juventus, invece, andrebbe al ribasso, con una proposta ritenuta non congrua dalla dirigenza partenopea. Osimhen, forte del contratto in scadenza nel 2026 e dell’ingaggio da 12 milioni annui, può permettersi di temporeggiare e, all’occorrenza, liberarsi a parametro zero tra un anno.

Nel frattempo, secondo quanto scrive ancora Il Mattino, il Napoli sogna Kevin De Bruyne, che andrà in scadenza con il Manchester City: al belga sarebbe stato proposto un biennale da 8 milioni netti a stagione. La concorrenza però è ampia e il club azzurro dovrà evitare aste.

Altro nome caldissimo è quello di Jonathan David, che si libererà a parametro zero dal Lille. Il Napoli ha offerto 5 milioni l’anno per quattro stagioni, ma resta da superare l’ostacolo del bonus alla firma, elemento che De Laurentiis non ha mai particolarmente gradito.

Sudakov, gioiello ucraino dello Shakhtar Donetsk, è un altro obiettivo concreto: la trattativa è avviata, ma lo Shakhtar chiede 40 milioni mentre il Napoli è fermo a 28. Restano inoltre vive le piste Miguel Gutierrez (Girona) per la fascia sinistra e Paixao (Feyenoord), per cui è previsto un imminente blitz in città.

Sempre secondo Il Mattino, sul fronte cessioni è quasi fatta per Anguissa, che andrà in Arabia per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Dubbi anche sul futuro di Meret, con il rinnovo sempre più in salita per via del premio da inserire nel contratto (900mila euro di parte variabile). In caso di addio, piacciono Milinkovic-Savic del Torino e Scuffet.

Infine, occhi puntati su Luca Marianucci dell’Empoli, già bloccato per 9 milioni, e attenzione anche al pressing del Napoli su due talenti del Bologna: Ferguson e Orsolini. In difesa si monitora Beukema, mentre per Juan Jesus il rinnovo è in forte dubbio.

Il Napoli, conclude Il Mattino, si prepara a un’estate incandescente, con Manna, De Laurentiis e Chiavelli pronti a manovrare tra occasioni e strategie in vista della prossima stagione, con un occhio anche ai Mondiali per club e alla possibilità di firmare già a partire dal 10 giugno.