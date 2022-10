Napoli-Torino, le formazioni ufficiali. Spalletti sorprende tutti in attacco

Il Napoli ufficializza la formazione che scenderà in campo contro il Torino, nella gara valevole per l’ottava giornata della Serie A. Il trainer di Certaldo preferisce Raspadori a Simeone come prima punta, supportato da Kvaratskhelia e da Politano che si è completamente ripreso dopo l’infortunio occorso in Milan-Napoli: dieci giorni sembrava dovesse fermarsi per diverse settimane ed invece ha superato ogni ostacolo. Per il resto è la formazione standard, con il centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Rrahmani recupera e gioca al fianco di Kim al centro della difesa. Come terzini Mario Rui e Di Lorenzo, mentre in porta Meret. Simeone avrà spazio nel corso della ripresa, così come aveva detto ieri Spalletti “Giocheranno entrambi, chi dall’inizio chi a partita in corso”. Panca iniziale anche per Ndombele che era stato previsto tra gli undici titolari.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric

ARBITRO – A dirigere il match tra Napoli e Torino sarà il Sig. Massimi della sezione AIA di Termoli, alla seconda direzione arbitrale con gli azzurri in carriera. L’unico precedente è datato 22 dicembre 2021 in Napoli-Spezia (0-1). Ad assistere il fischietto molisano ci saranno Cipressa e Scantragli sulle corsie. Quarto uomo Camplone. Al VAR Fourneau, assistito da Valeri.