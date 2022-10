Napoli-Torino, i convocati di Juric. Recuperano due pedine, vari assenti

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la partita di Napoli, in programma alle 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” contro gli azzurri di Luciano Spalletti. La gara è valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A TIM. Il trainer granata ha selezionato 23 calciatori. L’allenatore ex Verona dovrà fare a meno di quattro calciatori. Oltre agli indisponibili Pellegri, Ricci e Vojvoda, non convocato Seck (sindrome influenzale acuta). Hanno recuperato invece Miranchuk ed Edera.

Napoli-Torino, i convocati di Ivan Juric Juric PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Bayeye, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Schuurs, Singo, Zima CENTROCAMPISTI: Adopo, Garbett, Linetty, Lukic ATTACCANTI: Edera, Ilkhan, Karamoh, Miranchuk, Radonjic, Sanabria, Vlasic. Questa la probabile formazione del Torino per la partita contro il Napoli: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.