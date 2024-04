Napoli su Zhegrova, sfida alla Juve: Rrahmani può essere decisivo

Il Napoli sfida la Juventus per Edon Zhegrova, talento kosovaro del Lille. Il connazionale Rrahmani potrebbe agevolare l’affare con gli azzurri.

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Edon Zhegrova, talentuoso esterno offensivo classe ’99 del Lille, per rinforzare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione di calciomercato estivo. L’interesse degli azzurri, però, si scontrerebbe con quello della Juventus dello stesso Zhegrova, innescando un’asta di mercato tra i due club italiani.

La stagione di Zhegrova

Il kosovaro sta vivendo una stagione da urlo con il Lille, totalizzando fin qui 11 gol e 9 assist. Numeri che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni dei grandi club. Il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe inoltre agevolare l’operazione, con una valutazione che si attesterebbe intorno ai 15 milioni di euro.

La sfida con la Juve di Giuntoli

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, sia il Napoli che la Juventus di Cristiano Giuntoli avrebbero messo gli occhi su Zhegrova in vista dell’estate. Un duello di mercato tutto italiano per assicurarsi il talentuoso kosovaro.

Il possibile aiuto di Rrahmani

In questa corsa, il Napoli potrebbe giocarsi la carta Amir Rrahmani, difensore centrale di nazionalità kosovara come Zhegrova. Il feeling tra connazionali potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per indirizzare la scelta dell’attaccante verso l’ombra del Vesuvio piuttosto che verso Torino.

Gli ottimi rapporti con il Lille

Inoltre, i buoni uffici tra Napoli e Lille, club legato alla società partenopea, potrebbero agevolare i dialoghi per l’eventuale trasferimento di Zhegrova in azzurro. Una considerazione che va a vantaggio della dirigenza napoletana nella complicata sfida con la Juventus.

Le prossime settimane decisive

Nei prossimi giorni e settimane si comporranno quindi tasselli importanti della corsa a Zhegrova. Da un lato le proposte economiche, dall’altro i fattori ambientali come la presenza di Rrahmani e gli ottimi rapporti col Lille. Una sfida nella sfida di calciomercato tutta italiana tra Napoli e Juventus.