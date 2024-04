Forte interesse del Napoli per Daniel Boloca: le ultime

Napoli cerca rinforzi per la prossima stagione: Daniel Boloca nel mirino. Micheli e Meluso presenti alla sfida Salernitana-Sassuolo.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli si prepara per affrontare una fase di rinnovamento del suo organico in vista della prossima stagione calcistica. Con l’obiettivo di puntare su giovani talenti determinati, il club azzurro sta già muovendo i primi passi sul mercato. Nella serata di ieri, Maurizio Micheli e Mauro Meluso sono stati avvistati allo stadio Arechi di Salerno durante la partita di campionato tra Salernitana e Sassuolo. Il loro interesse sembra concentrarsi su un nome ben preciso: Daniel Boloca.

Secondo alcune fonti, inizialmente si era parlato dell’interesse del Napoli per Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo. Tuttavia, altre informazioni suggeriscono che il vero obiettivo sia il centrocampista Daniel Boloca, classe 1998, attualmente in forza al Sassuolo.

Chi è Daniel Boloca?

Originario di Chieri, nel 1998, Boloca ha scelto di rappresentare la nazionale di calcio della Romania, in omaggio alle sue radici romene. Dotato di una versatilità che lo rende un vero e proprio “tuttofare” in campo, Boloca ha iniziato la sua carriera calcistica fin dai livelli dilettantistici, per poi emergere nel mondo professionistico.

Il centrocampista si distingue per la sua abilità tecnica e per il suo impegno costante in campo. In grado di giocare in varie posizioni a centrocampo, Boloca potrebbe rappresentare un’aggiunta preziosa per il Napoli, offrendo una solida opzione sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Micheli e Meluso sembrano aver avviato i primi contatti con i dirigenti del Sassuolo per sondare la disponibilità del club neroverde a trattare il trasferimento del giocatore. Resta da vedere se il Napoli riuscirà a portare a termine questa operazione di mercato e ad assicurarsi le prestazioni di Daniel Boloca per la prossima stagione.