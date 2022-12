Napoli su Cheddira del Bari: Giuntoli fa sul serio

Il Napoli vuole Walid Cheddira attaccante di proprietà del Bari gestito da Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio.

Nonostante ci sia una trattativa in famiglia non è detto che le cose possano andare per forza per il verso giusto. Nel senso che Napoli e Bari sono gestite dai De Laurentiis, ma ovviamente bisogna far quadrare i conti e fare il bene di entrambe le società. Dunque il Bari vorrà vendere Cheddira al miglior prezzo possibile, mentre il Napoli deve decidere se veramente il giocatore marocchino può essere un valido aiuto per la rosa di Luciano Spalletti. Non c’è assolutamente nulla di scontato, sicuramente la trattativa può essere agevolata da una dialettica familiare, ma non per questo dovrà andare per forza in porto.

Calciomercato: Cheddira Napoli

Walid Cheddira ha messo a segno 9 gol in Serie B, a 24 anni l’attaccante del Marocco piace a tanti club. Un fattore che al Bari interessa molto, perché si potrebbe scatenare un’asta. Tra i club interessati a Cheddira c’è anche il Napoli. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Cheddira attualmente è al centro di un vortice di mercato che coinvolge un po’ di squadre italiane – Torino e Samp – e anche europee – lo Sporting – è finito nei radar azzurri. Non per questa sessione, però: Walid rientra in un progetto a lunga gittata, e dunque per la prossima stagione. Per giugno: il piano potrebbe essere quello consolidato, andato già in scena più volte negli anni precedenti, e dunque chiudere subito l’affare e poi lasciare il giocatore in prestito alla base fino alla fine della

stagione. Il Bari, del resto, non ha alcuna intenzione di cedere il frontman del suo attacco nelle prossime settimane: è in corsa per la promozione, del resto, e ha l’ambizione giustificata e supportata dai risultati di ritornare in A“.