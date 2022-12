Napoli su Walid Cheddira, il Bari fissa il prezzo. Sul calciatore altri club di A

Walid Cheddira nel mirino del Napoli, il calciatore marocchino è di proprietà del Bari società della famiglia De Laurentiis.

Con un bottino stagionale di 14 reti tra Serie B e Coppa Italia, Walid Cheddira è stato convocato per Qatar 2022 dal ct del Marocco Hoalid Regragui.

L’ attaccante del Bari e miglior realizzatore della nostra serie cadetta con 9 reti messe a segno, parteciperà a Qatar 2022 con la maglia del Marocco. Il commissario tecnico Hoalid Regragui lo ha inserito infatti tra i 26 convocati che prenderanno parte al mondiale qatariota e saranno impegnati nel Gruppo F insieme a Belgio, Canada e Croazia.

Una grande soddisfazione per Cheddira, nato a Loreto nelle Marche e che ha esordito con i Leoni dell’Atlante solamente il 23 settembre scorso, a ventiquattro anni, nell’amichevole a Barcellona contro il Cile. Ma la storia più clamorosa è un’altra. Appena 4 stagioni fa, nel 2018/19, Cheddira giocava in Serie D nella Sangiustese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli, ha messo nel mirino Walid Cheddira . Il calciatore marocchino piace pure a Lazio, Sporting CP e Nottingham Forest.

Se il Napoli volesse affondare il colpo per Walid Cheddira, avrebbe una corsia privilegiata, visto che il Bari è capitanato da Luigi De Laurentiis, primogenito del patron azzurro Aurelio.

Il Bari acquistò Cheddira dal Parma per poco più di 200,000 Euro più i diritti per una futura rivendita, ad oggi il club pugliese lo valuta tra 7 e i 10 milioni di Euro.