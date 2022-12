Napoli, amichevoli su Dazn e Sky a pagamento: I prezzi

Napoli, le amichevoli contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace sarannno trasmesse da Dazn e Sky a pagamento.

Il Napoli di Luciano Spalletti disputerà due amichevoli in Turchia. Gli azzurri si ritroveranno in campo prima contro l’Antalyaspor il 7 dicembre, poi l’11 replicherà contro il Crystal Palace, ancora a Antalya.

Entrambe le gare saranno visibili per i tifosi su Dazn, incluse nell’abbonamento alla piattaforma. Le due amichevoli in programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di Sky.

Nel frattempo, è stata confermata anche l’amichevole contro il Villarreal, che avrà luogo al ritorno a Napoli, allo stadio “Diego Armando Maradona”. Gara in programma sabato 17 dicembre alle 20.30.

Un evento di prestigio internazionale che vedrà il ritorno in città di Pepe Reina e Raul Albiol, due protagonisti della storia azzurra degli ultimi anni. Questi i prezzi dei biglietti: tribuna Posillipo 35 euro, tribuna Nisida 25, tribuna Family Adulto 10 (5 euro per gli under 12), distinti € 15, curve 8.

Napoli, i convocati per il ritiro in Turchia

Questi i 28 giocatori a disposizione di Luciano Spalletti, al netto, ovviamente, dei giocatori impegnati in Qatar, ovvero Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Portieri: Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.