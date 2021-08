Luciano Spalletti reduce da cinque vittorie su cinque in amichevole, prosegue la preparazione del suo Napoli a Castel di Sangro. Il tecnico piano piano sta ritrovando tutti i titolari, in arrivo anche Lozano.

La questione Insigne e l’immobilismo sul mercato non lasciano tranquillo il tecnico di Certaldo, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“L’evolversi della vicenda Insigne, ovviamente, tiene in ansia Luciano Spalletti. Il tecnico è preoccupato, pur consapevole del fatto che dinanzi ad offerte vantaggiose un paio di big potrebbero andare via. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sin dall’inizio, spiegando le ragioni della linea imposta. Richieste, al momento, non sono arrivate, ma si sa che Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero andare via, oppure uno dei due se dovesse essere ceduto Insigne.

Aurelio de Laurentiis non ha ancora fatto nessuna operazione in entrata sul mercato. Spalletti ha tre giocatori in meno rispetto a Gattuso mai sostituiti: Hysaj, Maksimovic e Bakayoko, e aspetta un terzino sinistro e un mediano. A poche settimane dall’inizio del campionato il tecnico non è stato ancora accontentato. Il quotidiano sportivo sul mercato del Napoli scrive:

“Sul mercato, Giuntoli sta lavorando ad alcune trattative che non può concludere senza prima fare cassa. Spalletti si aspetta un esterno sinistro (Emerson Palmieri o Reinildo) e un metodista (Berge). La richiesta è stata di averli in prestito, garantendo poi l’obbligo di riscatto. Ma né Chelsea, né Lilla e né Sheffield United sono disposte a soddisfare la richiesta del Napoli. La formula del prestito, dunque, resta l’unica a disposizione del direttore sportivo per provare a migliorare l’organico. Una condizione che, ovviamente, è penalizzante per il lavoro dello staff dirigenziale. Ed è questo uno dei motivi per cui anche Insigne è sul mercato”.