Pauolo Sosa sarebbe un depistaggio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe un solo obiettivo in mente.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha una decisione importante da prendere: chi sarà il prossimo allenatore del suo club? Sebbene molti abbiano pensato a Paulo Sousa, attuale allenatore della Salernitana, come la scelta più probabile, un recente rapporto del Il Mattino suggerisce che De Laurentiis potrebbe aver in mente un altro candidato.

“Non è ancora fatta per Paulo Sousa al Napoli,” riferisce Il Mattino, sottolineando che per De Laurentiis “c’è sempre spazio per qualche depistaggio.”

Ma chi potrebbe essere questo misterioso candidato? Secondo il quotidiano, il nome di Christophe Galtier, attualmente legato al Paris Saint-Germain (PSG) con un contratto da 15 milioni di euro, è forte nelle considerazioni del presidente del Napoli. Tuttavia, per portare a termine la trattativa con Galtier, bisognerà attendere la sua liberazione dal PSG, un evento che potrebbe o non potrebbe avvenire.

“Le prossime ore saranno decisive per capire, quindi, quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli,” ha dichiarato Il Mattino. Mentre i tifosi attendono con ansia l’annuncio, De Laurentiis, famoso per il suo abile gioco nelle trattative, è pronto a mettere in moto i piani per la prossima stagione.

Gli aggiornamenti sulle decisioni finali saranno pubblicati non appena saranno disponibili. In un mondo di calcio sempre in movimento, una cosa è certa: la prossima mossa di De Laurentiis sarà interessante. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.