Allegri, Il Giornale: “Il mister dell’anti-calcio con la testa tra ippica e ‘gabbione'”.

L’edizione odierna de Il Giornale in prima pagina si sofferma sull’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, titolando: “Allegri, il mister dell’anti-calcio con la testa tra ippica e ‘gabbione'”. Il giornalista Luigi Mascheroni dedica uno spazio speciale all’allenatore Massimiliano Allegri nella rubrica “Gli insopportabili”, ponendo l’attenzione sulle discussioni recenti che lo riguardano.

Allegri è diviso nel suo rapporto amore-odio con i tifosi della Juventus, ma non solo. Il tecnico livornese è al centro delle polemiche, sia per il suo approccio tattico definito da alcuni come “anti-calcio”, che per le sue passioni al di fuori del campo. Il Giornale si sofferma dunque sulla sua passione per le corse dei cavalli, l’ippica, e fa riferimento anche al termine “gabbione”, usato per sottolineare un aspetto difensivo o rigido del suo stile di (non) gioco.

