Napoli, sorpasso sulla Juventus per Ferguson: La decisione del Bologna

Secondo un’indiscrezione di mercato, il Napoli avrebbe superato la Juventus nell’offerta per Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna visto come possibile erede di Zielinski.

CALCIOMERCATO NAPOLI– Il Napoli sembrerebbe aver piazzato un importante sorpasso sulla Juventus per assicurarsi le prestazioni di Lewis Ferguson, talentuoso centrocampista del Bologna. Secondo l’indiscrezione riportata dalla giornalista Jolanda De Rienzo di Sportitalia, gli azzurri avrebbero messo sul piatto un’offerta nettamente superiore a quella dei bianconeri per il cartellino del giocatore scozzese, individuato come potenziale erede di Piotr Zielinski.

L’indiscrezione di mercato

“Attenzione al sorpasso del Napoli sulla Juventus per Ferguson: messa sul piatto un’offerta molto più alta dei bianconeri per il sostituto di Piotr Zielinski nella prossima stagione!”, ha scritto De Rienzo sui social, svelando l’interesse concreto del Napoli.

La valutazione di Ferguson

Stando a quanto riportato, il cartellino di Ferguson avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro da parte del Bologna, con il Napoli pronto a sbaragliare la concorrenza per assicurarsene le prestazioni.

L’esplosione con Thiago Motta

Ferguson, 23enne scozzese, si è letteralmente esploso in questa stagione sotto la guida di Thiago Motta, diventando un perno insostituibile del centrocampo felsineo e attirando le attenzioni dei top club.

L’erede di Zielinski

Per il Napoli, il classe ’99 rappresenterebbe il sostituto ideale nel caso di un addio dell’esperto Zielinski. Ferguson unitamente a Anguissa formerebbe una coppia di grande forza fisica e dinamismo in mediana.

La sfida di mercato

Si prospetta dunque un’ardua sfida di mercato tra Napoli e Juventus, con gli azzurri che sembrerebbero aver preso il sopravvento grazie ad un’offerta ritenuta più vantaggiosa dal Bologna. L’arrivo di Ferguson garantirebbe freschezza e qualità ad un reparto che rischia di essere rivoluzionato nella prossima sessione.