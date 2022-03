Napoli sconfitto dal Milan, ma la notizia brutta è un’altra

Il Napoli perde lo scontro scudetto con il Milan, la brutta notizia per Spalletti arriva dai media nazionali.

Il Milan vince la sfida scudetto, decide un gol di Giroud in avvio di ripresa. Il Napoli si lascia sorprendere nell’azione della rete rossonera e non riesce a produrre occasioni limpide per poter impensierire Maignan. E così Pioli batte per la prima volta Spalletti e i rossoneri allungano in vetta. Poca lucidità negli ultimi venti metri con troppi errori di misura degli azzurri. Le proteste nel primo tempo per un contatto da rigore di Tomori su Osimhen non punito con il penalty dall’arbitro Orsato. Dopo la rete del vantaggio il Milan riesce a gestire. Mentre agli azzurra manca la spinta per una reazione forte che arriva solo negli ultimi minuti ma non basta.

Il Milan, tornato al comando della classifica con i tre punti conquistati al “Maradona” è celebrato dai tutti i media anche alcuni “napoletani”. Il mancato rigore su Osimhen, la difesa azzurra ammonita scientificamente nel primo tempo da Orsato sono argomenti che non trovano spazio e approfondimenti.

In un campionato in cui la stampa e la tv ci hanno abituato a vivisezionare anche i fili d’erba dello stadio quando si tratta di Juventus, Inter o Milan, per il Napoli esiste solo la sconfitta. La brutta notizia che arriva per Spalletti e per i napoletani è proprio la celebrazione incondizionata della vittoria del nord contro il sud. Napoli rispedita dove merita, come ci siamo permessi di sognare lo scudetto?

Non è assolutamente retorica ne piagnisteo, come piace affermare a qualcuno, ma è un dato di fatto. In settimana molti giornalisti del nord hanno parlato ai media locali celebrando le gesta del Napoli e di Spalletti, ieri sera gli stessi su altri canali ad altre latitudini hanno affermato esattamente l’opposto.

Il Napoli ha interpretato malissimo la partita è non è la prima volta, quando gli azzurri si trovano a dover fare il fatidico salto, cadono sempre, la cosa peggiore sono le sette sconfitte al Maradona, qualche mono-neurone parla della vendetta di San Paolo.

la sensazione che si ha guardando il Napoli è che la squadra di Spalletti è troppo umorale, non ha costanza di rendimento. Il tiki taka incessante è fine a se stesso e il carattere tanto invocato dal tecnico toscano è solo una parla per filosofeggiare in conferenza stampa. I media hanno applaudito il Napoli dopo la vittoria al fotofinish all’Olimpico ma si scopre che era solo ipocrisia.

Il Milan che vince al Maradona con un gol rocambolesco merita spazi, del resto hanno giornali e tv pronti a sostenerli mentre dalle nostre parti non abbiamo la forza di contrastarli.