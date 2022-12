Il Napoli perde: Mario Rui nel mirino di un tifoso

Il Napoli ha subito una sconfitta per 4-1 con il Lille, gli azzurri perdono la seconda amichevole consecutiva dopo quella col Villareal.

Il Lille in una condizione nettamente migliora ha sovrastato gli azzurri dal punto di vista atletico. La squadra francese scendere in campo il 28 dicembre in Ligue 1 e la differenza di preparazione si è vista tutta.

Nonostante tutto non sono mancate le critiche ai calciatori del Napoli al termine del match. Uno di quelli presi di mira è stato Mario Rui che non ha giocato bene, così come tanti altri compagni di squadra. “È un giocatore di Lega pro, è impresentabile” ha scritto un tifoso sui social. Un altro invece ha invocato il ritorno di Olivera scrivendo: “Vi prego datemi Olivera e fate marcire in panchina Mario Rui“. Sicuramente dei commenti estremamente ingenerosi per Mario Rui che in questa stagione ha fornito sempre buone prestazioni, confezionando anche assist al bacio per i suoi compagni di squadra.