Raspadori: “Dispiace per i tifosi ma c’è grande entusiasmo”

Giacomo Raspadori parla al termine di Napoli-Lille sfida amichevole terminata con il risultato di 1-4, giocata allo stadio Maradona.

Raspadori ai microfoni di Sky ha detto: “C’è davvero tanto dispiacere. Non siamo riusciti a dare una gioia ai nostri tifosi. Erano tantissimi al Maradona e volevo farli divertire ma non ci siamo riusciti, non siamo riusciti ad esprimere le nostre solite qualità. Ora c’è solo da lavorare e correggere gli errori tecnici fatti“.

Napoli-Lille: intervista a Raspadori

L’attaccante del Napoli sottolinea che c’è stato “un po’ di ritardo in fase di pressione“. Poi si concentra sulla sfida con l’Inter del 4 gennaio 2023: “Stiamo lavorando bene. Siamo attenti ad ogni dettaglio. Facendo in questo modo potremo sicuramente tornare quelli che eravamo prima della pausa. C’è grande entusiasmo nella squadra“.

Raspadori durante Napoli-Lille ha segnato giocando nel ruolo di trequartista. Cambiare posizione in campo non è un problema per il giocatore: “Poter ricoprire più ruoli in campo è una cosa che mi piace. Ovviamente devo migliorare in certe cose. Ma qui c’è un grande gruppo e grande disponibilità da parte dei compagni a dare una mano, questo sicuramente mi fa partire avvantaggiato. Giocare sulla trequarti? Mi sento a mio agio in quella zona del campo“.