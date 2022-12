Varriale: “Napoli-Lille, nessun allarme. Vi spiego”

Enrico Varriale giornalista della Rai interviene dopo l’amichevole Napoli-Lille, sfida persa dagli azzurri per 4-1.

Gli azzurri non hanno fornito una buona prova, ma va tenuto conto che il Lille il 28 dicembre gioca già in Ligue 1, mentre il Napoli lo farà solo il 4 gennaio 2023, “Seconda sconfitta consecutiva in amichevole per Napoli. Contro il Lille, più pronto fisicamente che tornerà a giocare in campionato tra 7 giorni, la squadra di Spalletti incassa 4 gol e mostra diversi giocatori ancora poco brillanti. Nessun allarme, il tempo per migliorare c’è“.

Napoli-Lille: il commento di Enrico Varriale

Anche Varriale mette in evidenza la netta differenza di brillantezza, più che di forze fisiche, tra il Napoli e la squadra francese. Si è visto come tutti i giocatori del Lille andassero a velocità tripla rispetto agli azzurri. Questo deve far capire che il livello di condizione è nettamente differente. Ovviamente ci sono cose da registrare, come i movimenti difensivi, ma comunque non si può bocciare una squadra per due amichevoli perse. Eppure in rete serpeggia un pessimismo profondo sul Napoli.

La valutazione sarà fatta dopo Inter-Napoli, a quel punto ci saranno tre punti in palio. E sarà in quella circostanza che bisognerà essere brillanti e reattivi per vincere la partita.