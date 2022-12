Il Maradona canta per il Napoli: coro bellissimo dopo la sconfitta

Il Napoli perde con il Lille ma gli ultras partenopei hanno continuato ad inneggiare alla squadra per tutto il match.

La squadra di Spalletti ha perso 4-1 contro il Lille. C’è chi è già pessimista sul Napoli, chi invece sottolinea che c’è un ritardo evidente di condizione. Il Lille torna a giocare già il 28 dicembre, mentre il Napoli lo farà solo il 4 gennaio.

Sicuramente Spalletti prenderà dei provvedimenti anche perché il Napoli nelle ultime due amichevoli ha subito sette gol, dieci in totale mettendoci dentro anche quelle con Antalyaspor e Crystal Palace. Ovviamente vanno valutati tutta una serie di fattori, primo tra tutti la condizione fisica. Poi gli esperimenti, con Di Lorenzo difensore centrale ed i tanti cambi durante la partita. Insomma il calcio dei tre punti è tutta un’altra cosa.

Lo hanno capito anche i tifosi presenti allo stadio Maradona per Napoli-Lille. Gli ultras hanno sostenuto la squadra fino alla fine ed anche durante gli ultimi minuti hanno intonato un bellissimo coro per gli uomini di Spalletti. “A Milano 11 leoni” hanno gridato i tifosi del Napoli. Quello che conta, infatti sarà essere in piena forma alla ripresa del campionato quando ci sarà Inter-Napoli, sfida importantissima per la corsa scudetto, che può tagliare fuori i nerazzurri.