Napoli, Rrahmani recupera, filtra la decisione di Garcia

Rrahmani ha recuperato dall’infortunio e potrebbe essere convocato da Garcia per Napoli-Fiorentina.

Il Napoli è pronto per una nuova sfida, questa volta contro la Fiorentina, in una serata che potrebbe segnare la terza vittoria consecutiva in campionato per gli azzurri. Dopo un’ottima prestazione contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, il Napoli ha dimostrato di essere in ottima forma e di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

La Fiorentina, squadra da sempre ostica e con cui condivide lo stesso numero di punti in classifica, non sarà un avversario facile. Tuttavia, con l’appoggio dello Stadio Maradona, che promette di essere colmo di tifosi, gli azzurri sperano di continuare il loro trend positivo e conquistare i tre punti.

Una buona notizia per il Napoli arriva da un aggiornamento riguardante il difensore Amir Rrahmani. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Rrahmani ha recuperato dall’infortunio e potrebbe essere convocato per la partita. Tuttavia, nonostante il suo recupero, inizierà la partita dalla panchina. La difesa sarà infatti affidata ad Ostigard e Natan, che hanno impressionato con le loro prestazioni nelle ultime quattro gare.

Secondo quanto filtra da Castel Volturno, Rrahmani, su richiesta del tecnico Garcia, non sarà tra i giocatori che partiranno con la Nazionale. L’obiettivo è consentirgli di recuperare al meglio la forma fisica e prepararsi per le prossime sfide del campionato.