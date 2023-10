Biasin sicuro: “Meglio Leao di Kvaratskhelia. Vi spiego perchè”

Il giornalista Fabrizio Biasin si è soffermato sul momento dell’attaccante del Napoli Kvaratskhelia, mettendolo a confronto con Leao.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha espresso senza mezzi termini il suo parere sui top player della Serie A, confrontando l’attuale forma di Khvicha Kvaratskhelia con quella di Rafael Leao. Pur riconoscendo il gol di Kvaratskhelia contro l’Udinese dopo una lunga astinenza, Biasin ha sottolineato che le prestazioni dell’attaccante georgiano non hanno ancora raggiunto i livelli della scorsa stagione. Secondo il giornalista, al momento, Leao è nettamente superiore a Kvaratskhelia: “Meglio Leao di Kvaratskhelia in questo momento. L’anno scorso ho visto Kvaratskhelia ad un livello nettamente superiore, Leao, secondo me, viene indicato come responsabile delle non vittorie del Milan, ma credo che il suo lavoro lo faccia sempre”.

Biasin ha anche commentato la vittoria dell’Inter in Champions League contro il Benfica, elogiando il lavoro di Simone Inzaghi: “L’Inter sta praticando un calcio di dimensione europea, come dimostrato nella scorsa stagione e soprattutto a Istanbul. Inzaghi ha portato l’Inter in una dimensione europea riconosciuta da tutti. Sacchi fino ad ora non l’aveva vista e riconosciuta, ma ora si sta allineando con il pensiero comune. Sicuramente potrà far piacere a Inzaghi, ma non cambierà nulla nella sua idea di calcio”.